Basket, Eurolega femminile 2020-2021: si delineano le sedi delle prime bolle. Schio a Girona o Sfantu Gheorghe (Di venerdì 23 ottobre 2020) Comincia a essere più chiaro il quadro delle sedi nelle quali si svolgerà la prima delle due finestre (dal 29 novembre al 5 dicembre) della regular season di Eurolega femminile, il cui format è stato modificato in maniera significativa per far fronte a tutto l’insieme di elementi legati alla pandemia di coronavirus in atto. Sono state definite due città nelle quali si terranno altrettante bolle dei gironi formati da quattro squadre. Il raggruppamento B (USK Praga, Fenerbahce, ASVEL Femenin, Arka Gdynia) si terrà a Istanbul, con la possibilità dunque per Cecilia Zandalasini e compagne di giocare in casa in quest’occasione, mentre il gruppo D (Sopron, Bourges, Galatasaray, Basket Landes) si giocherà a Sopron. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Comincia a essere più chiaro il quadronelle quali si svolgerà la primadue finestre (dal 29 novembre al 5 dicembre) della regular season di, il cui format è stato modificato in maniera significativa per far fronte a tutto l’insieme di elementi legati alla pandemia di coronavirus in atto. Sono state definite due città nelle quali si terranno altrettantedei gironi formati da quattro squadre. Il raggruppamento B (USK Praga, Fenerbahce, ASVEL Femenin, Arka Gdynia) si terrà a Istanbul, con la possibilità dunque per Cecilia Zandalasini e compagne di giocare in casa in quest’occasione, mentre il gruppo D (Sopron, Bourges, Galatasaray,Landes) si giocherà a Sopron. Il ...

Olimpia Milano, rinviata la gara di Eurolega contro l'Alba Berlino

La partita, originariamente programmata per il 30 ottobre, tra Olimpia Milano e Alba Berlino di Eurolega è stata rinviata a data da destinarsi. Troppi i casi di ...

