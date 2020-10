ATP Vienna 2020: Jannik Sinner al via con una wild card (Di venerdì 23 ottobre 2020) Jannik Sinner sarà al via dell’ATP 500 di Vienna con una wild card. L’allievo di Riccardo Piatti attualmente impegnato nell’evento tedesco di Colonia, sarà l’unico azzurro in main draw nella manifestazione in programma nella capitale austriaca. Le cancellazioni di Berrettini e Fognini avevano lasciato il tabellone principale senza italiani, ma secondo quanto raccolto da Sportface gli organizzatori assegneranno all’altoatesino l’ultima wild card a loro disposizione. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020)sarà al via dell’ATP 500 dicon una. L’allievo di Rico Piatti attualmente impegnato nell’evento tedesco di Colonia, sarà l’unico azzurro in main draw nella manifestazione in programma nella capitale austriaca. Le cancellazioni di Berrettini e Fognini avevano lasciato il tabellone principale senza italiani, ma secondo quanto raccolto da Sportface gli organizzatori assegneranno all’altoatesino l’ultimaa loro disposizione.

