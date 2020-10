Arthur Chatto | il primo Royal personal trainer

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Chi èRobert Nathaniel, nipote della regina Elisabetta II sfoglia la galleryha 21 anni, è 26esimo in linea di successione al trono d’Inghilterra ed è un noto appassionato di sport estremi. E ora, studente all’università di Edimburgo (studia Geografia), può vantarsi di essere ilqualificato della casa reale britannica: lavora in una palestra locale, BoundFitness, con due classi settimanali outdoor in ...

Il ventunenne, che non ha titoli ma è al 26esimo posto nell’ordine di successione al trono d'Inghilterra, ha iniziato a lavorare in una palestra di Edimburgo, Scozia, dove attualmente si trova per lau ...Sei preparatissima su Kate Middleton e Meghan Markle e aggiornata sulle Royal Family news quotidiane, ma se ti dicessimo che c'è un parterre di royals britannici da conoscere di cui forse non avevi ma ...