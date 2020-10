Armenia, striscioni in tutta Italia per dire basta all’aggressione di un popolo martoriato (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott – Centinaia di striscioni in tutta Italia per esprimere solidarietà al popolo armeno e dire basta all’aggressione delle milizie pro Azerbaigian. E’ la splendida iniziativa del Fronte Europeo per l’Armenia, che ha voluto così porre l’attenzione sul conflitto in atto nel “giardino nero” del Caucaso. Nelle province armene dell’Arsakh, noto a livello internazionale come Nagorno Karabakh, si continua a morire sotto le bombe e il governo Italiano non può continuare a fare lo struzzo. Una guerra iniziata dopo il collasso dell’Urss, mai realmente terminata e ripresa ferocemente alcune settimane fa. L’appello alle istituzioni Italiane “Gli armeni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott – Centinaia diinper esprimere solidarietà alarmeno eall’aggressione delle milizie pro Azerbaigian. E’ la splendida iniziativa del Fronte Europeo per l’, che ha voluto così porre l’attenzione sul conflitto in atto nel “giardino nero” del Caucaso. Nelle province armene dell’Arsakh, noto a livello internazionale come Nagorno Karabakh, si continua a morire sotto le bombe e il governono non può continuare a fare lo struzzo. Una guerra iniziata dopo il collasso dell’Urss, mai realmente terminata e ripresa ferocemente alcune settimane fa. L’appello alle istituzionine “Gli armeni ...

Ultime Notizie dalla rete : Armenia striscioni 500 Striscioni in tutta Italia per fermare l'aggressione al popolo armeno, anche a triestecafe.it FEA Siena: “Solidarietà al popolo armeno”

SIENA. Questa mattina le città d’Italia, da nord a sud, si sono svegliate tappezzate di striscioni di solidarieta con il popolo dell’Armenia che da ...

Ginevra: oltre 500 persone a manifestazione filo-armena

Rispondendo all'appello della comunità armena in Svizzera, più di 500 persone hanno dimostrato stasera a Ginevra, chiedendo la fine dei combattimenti nel Nagorno-Karabakh e il diritto all'autodetermin ...

