Al via la normalizzazione tra Sudan e Israele (Di venerdì 23 ottobre 2020) «Oggi annunciamo un’altra svolta sensazionale verso la pace. Un altro paese arabo entra nel cerchio della pace: questa volta si tratta della normalizzazione fra Israele e Sudan». Benyamin Netanyahu ha commentato con queste frasi l’annuncio fatto da Donald Trump dell’accordo che mette fine allo stato di belligeranza tra Khartum e Tel Aviv e darà inizio alla normalizzazione tra i due paesi. Poco prima il premier israeliano aveva avuto un colloquio telefonico con i leader Sudanesi – il premier Abdalla Hamdok … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 23 ottobre 2020) «Oggi annunciamo un’altra svolta sensazionale verso la pace. Un altro paese arabo entra nel cerchio della pace: questa volta si tratta dellafra». Benyamin Netanyahu ha commentato con queste frasi l’annuncio fatto da Donald Trump dell’accordo che mette fine allo stato di belligeranza tra Khartum e Tel Aviv e darà inizio allatra i due paesi. Poco prima il premier israeliano aveva avuto un colloquio telefonico con i leaderesi – il premier Abdalla Hamdok … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

