VIDEO Celtic-Milan 1-3: highlights, gol e sintesi. Krunic e Brahim Diaz firmano la vittoria in Europa League (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Milan ha sconfitto il Celtic Glasgow per 2-1 nella prima partita della fase a gironi dell’Europa League 2020-2021 di calcio. I rossoneri si sono imposti in terra scozzese e hanno incamerato tre punti fondamentali in ottica qualificazione ai sedicesimi di finale, ora gli uomini di Stefano Pioli si trovano in testa al girone insieme al Lilla che ha sconfitto lo Sparta Praga per 4-1. A sbloccare il risultato è stato Rade Krunic con un bel colpo di testa al 14′ su cross dalla destra di Castillejo. Il raddoppio è poi arrivato al 42′ con Brahim Diaz, il quale ha ricevuto il pallone da Theo Hernandez al limite dell’area di rigore e poi con una bella percussione ha siglato la rete del 2-0. Al 78′ Elyonoussi ha accorciato le ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ilha sconfitto ilGlasgow per 2-1 nella prima partita della fase a gironi dell’2020-2021 di calcio. I rossoneri si sono imposti in terra scozzese e hanno incamerato tre punti fondamentali in ottica qualificazione ai sedicesimi di finale, ora gli uomini di Stefano Pioli si trovano in testa al girone insieme al Lilla che ha sconfitto lo Sparta Praga per 4-1. A sbloccare il risultato è stato Radecon un bel colpo di testa al 14′ su cross dalla destra di Castillejo. Il raddoppio è poi arrivato al 42′ con, il quale ha ricevuto il pallone da Theo Hernandez al limite dell’area di rigore e poi con una bella percussione ha siglato la rete del 2-0. Al 78′ Elyonoussi ha accorciato le ...

acmilan : ©? Romagnoli: 'Celtic will want to bounce back, we have to be hungrier than them' ?? ©? Il Capitano su #CelticMilan… - SkySport : Celtic-Milan, Pioli: 'Vogliamo arrivare in fondo. Non credo ai pronostici, Celtic è forte' - MilanWorldForum : Il gran gol di Hauge. VIDEO -) - karda70 : #CelticMilan 1-3, parte bene l’#EuropaLeague dei rossoneri: – #Highlights - sportface2016 : #CelticMilan, il video del gol di #Elyounoussi -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Celtic Highlights Celtic-Milan 0-2 LIVE: i gol di Krunic e Brahim Diaz VIDEO MilanNews24.com Celtic-Milan, gol di Elyounoussi che dimezza lo svantaggio di testa da corner (VIDEO)

Il video del gol di Mohamed Elyounoussi in Celtic-Milan. Nella sfida valida per l’Europa League 2020/2021, mentre i rossoneri sembravano in pieno controllo ci pensa l’ala marocchina degli scozzesi a ...

DIRETTA/ Celtic Milan (risultato 0-2) streaming video TV8: ci prova Christie

Diretta Celtic Milan: streaming video tv del match valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League ...

Il video del gol di Mohamed Elyounoussi in Celtic-Milan. Nella sfida valida per l’Europa League 2020/2021, mentre i rossoneri sembravano in pieno controllo ci pensa l’ala marocchina degli scozzesi a ...Diretta Celtic Milan: streaming video tv del match valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League ...