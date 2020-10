Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2020 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 22 OTTOBREORE 09.35 SIMONE PAZZAGLIA NUOVAMENTE BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A24, SUL TRATTO URBANO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA NOMENTANA DOVE SEGNALIAMO CODE PER LAVORI TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN DIREZIONECODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LOCALITA’ FINOCCHI E IL GRA IN AMBO I SENSI DI MARCIA SU VIA APPIA: CODE TRA CIAMPINO E IL GRA IN DIREZIONECI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASALAZZARA E POMEZIA IN DIREZIONESULLA CARPINETANA TRAFFICO RALLENTATO NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI GAVIGNANO INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE ...