UOMINI E DONNE oggi | 22 ottobre | GIANLUCA vince la sfilata

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La registrazione didi sabato 3che abbiamo cominciato a vedere nel pomeriggio di ieri e di(22) ha avuto la sua conclusione. Il primo argomento di cui si parla è la vicenda che vede protagonisti Roberta Di Padua, Michele Dentice e Carlotta Savorelli. Quest’ultima doveva uscire a cena con Michele, ma l’uomo non si è presentato all’appuntamento, quindi la Savorelli sostiene che il motivo di questa assenza sia da ricondurre a Roberta.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Tim scopre le bugie di Nadja!Lui arriva in studio e dice che inizialmente provava una certa attrazione per Carlotta, ma poi ha capito di essere più attratto dalla Di Padua. Carlotta dunque accetta la situazione, anche se si dice dispiaciuta ...