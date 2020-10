Tumori | Vella | “Meno ospedale più territorio | il futuro del Sistema sanitario nazionale inizi ora”

Leggi su dire

(Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – Ridefinire l’assistenza oncologica al di fuori delle mura ospedaliere, utilizzando sempre di più le nuove tecnologie a disposizione, a beneficio della qualità di vita dei pazienti. Se il contesto emergenziale legato al Covid-19 ci ha insegnato qualcosa, concordano infatti gli esperti, è che il vero futuro del sistema sanitario sono le cure territoriali. È questo, in estrema sintesi, quanto emerso oggi nel corso di un convegno online dal titolo ‘Oncologia del territorio’, promosso dall’Osservatorio Sanità e Salute, in collaborazione con Cittadinanzattiva, e con il patrocinio di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica). Responsabile scientifico del convegno, che si è svolto in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Osservatorio, il professor Stefano Vella, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, e rappresentante italiano del Programma quadro europeo per la ricerca 2021-2027. Per saperne di più sul tema, l’agenzia Dire lo ha intervistato.VELLA: “SERVONO PIÙ CURE SUL TERRITORIO E MENO IN OSPEDALE”