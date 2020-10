Terremoto Calabria, scossa avvertita dalla popolazione a Cosenza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una scossa di Terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in Calabria, in particolare a Cosenza. Non sono ancora noti magnitudo ed epicentro. Seguiranno aggiornamenti.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Unadiè statapochi minuti fa in, in particolare a. Non sono ancora noti magnitudo ed epicentro. Seguiranno aggiornamenti.L'articolo MeteoWeb.

KYOKO_lombardia : In Calabria si dice ' il bruciore di culo è più forte del terremoto' , il tuo è 10 della scala Mercalli! - Soverato : Forte scossa di terremoto in Grecia, avvertita anche in Calabria - NotizieIN : Terremoto nel Mar Ionio, sentito in Grecia e in Sicilia e Calabria del Sud - ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #REGGIO #CALABRIA, in #CALABRIA, a #Capo #Spartivento. #Magnitudo 3.0. Ecco QUI i… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Calabria Terremoto di magnitudo 5.0 nel Mar Ionio Meridionale, avvertito in Sicilia Calabria 7 Terremoto oggi Mar Ionio M 5.0/ Ultime scosse Ingv: paura in Sicilia e Calabria

Un terremoto di magnitudo 5.0 gradi si è verificato nella scorsa notte nel Mar Ionio Meridionale, avvertito chiaramente da Sicilia e Calabria ...

Forte terremoto di magnitudo 5.7 in zona altamente sismica: scossa registrata dall’EMSC al largo del Cile. I dati ufficiali

Forte scossa di terremoto M 5.7 al largo del Cile Nella giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, la terra ha tremato con grande intensità in ?

Un terremoto di magnitudo 5.0 gradi si è verificato nella scorsa notte nel Mar Ionio Meridionale, avvertito chiaramente da Sicilia e Calabria ...Forte scossa di terremoto M 5.7 al largo del Cile Nella giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre 2020, la terra ha tremato con grande intensità in ?