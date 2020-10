Taylor Mega da capogiro | paradisiaca a bordo piscina | fan in delirio

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 22 ottobre 2020)in tutta la sua prepotente bellezza. L’influencer, modella e imprenditrice torna ad infiammare gli animi dei followers con uno scatto in costume sbalorditivo, che la mostra a. La giovane, al centro del gossip per i suoi chiacchierati flirt, tra cui quello con Flavio Briatore, e con due donne molto note, Giorgia Caldarulo e Erica Piamonte, è in forma smagliante. Il bikini rosa chiaro valorizza le curve da… Come si fa a restare indifferenti? leggi anche l’articolo —> Alessia Macari Instagram favolosa in barca, fisico statuario: «Uno spettacolo da godere»foto da...