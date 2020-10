Strike – Il Richiamo del Cuculo su TopCrime dal 22 ottobre | la serie tratta dai polizieschi di J K Rowling

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Arriva in prima tv assoluta sula– Ildel, unainvestigativa nata come adattamento dei romanzi di J.K.scritti dietro lo pseudonimo di Robert Galbraith. Laè un adattamento deiLa Via del Male, Ildel, Il Baco di Seta e Bianco Letale e la stessa J.K., autrice della saga di Harry Potter oggi al centro di roventi polemiche per le sue opinioni transfobiche, figura tra i produttori esecutivi di– Ildel. Protagonista dei romanzi e della– Il ...