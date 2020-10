StarCraft II? Blizzard non sarebbe più interessata agli RTS. Ex sviluppatori fondano Frost Giant (Di giovedì 22 ottobre 2020) Se siete tra coloro che aspettano un nuovo RTS in stile StarCraft o Warcraft allora questa notizia fa per voi. Un certo numero di ex veterani Blizzard che hanno lavorato a giochi come StarCraft II e Warcraft III si sono separati per fondare una nuova società, Frost Giant Studios. Secondo il sito web dello studio, il loro obiettivo è creare il "prossimo grande gioco di strategia in tempo reale per PC" con "narrazione epica e un gameplay cooperativo innovativo".La rivelazione di Frost Giant Studios è tempestiva, poiché Blizzard ha recentemente annunciato che non supporterà più StarCraft II, mettendo quindi la parola fine agli RTS. Secondo alcune voci capitanate da Jason Schreier, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 ottobre 2020) Se siete tra coloro che aspettano un nuovo RTS in stileo Warcraft allora questa notizia fa per voi. Un certo numero di ex veteraniche hanno lavorato a giochi comeII e Warcraft III si sono separati per fondare una nuova società,Studios. Secondo il sito web dello studio, il loro obiettivo è creare il "prossimo grande gioco di strategia in tempo reale per PC" con "narrazione epica e un gameplay cooperativo innovativo".La rivelazione diStudios è tempestiva, poichéha recentemente annunciato che non supporterà piùII, mettendo quindi la parola fineRTS. Secondo alcune voci capitanate da Jason Schreier, ...

tempoweb : #Videogiochi olimpici? Parla #Reynor super-campione di #StarCraftII: presto vedremo gli #eSport in tv come il… - GiocareOra : I veterani di StarCraft II formano un nuovo studio; Blizzard fatto con RTS - GiocareOra : Starcraft II non avrà più aggiornamenti sui contenuti a pagamento - GGalaxyit : StarCraft 2 e la fine di un percorso durato 10 anni. #starcraft2 #starcraft #10years #gaming #game #gamer #gamers -

Ultime Notizie dalla rete : StarCraft II Videogiochi olimpici? Parla Reynor super-campione di StarCraft II: presto vedremo gli eSport in tv Il Tempo Dopo StarCraft II, ex di Blizzard fondano un nuovo studio, Frost Giant il cui progetto è un RTS

Se siete tra coloro che aspettano un nuovo RTS in stile StarCraft o Warcraft allora questa notizia fa per voi. Un certo numero di ex veterani Blizzard che hanno lavorato a giochi come StarCraft II e W ...

Videogiochi olimpici? Parla Reynor super-campione di StarCraft II: presto vedremo gli eSport in tv

Ha solo diciannove anni ma Riccardo Romiti, nome di battaglia Reynor, è già un veterano dei circuiti internazionali e per molti è il miglior professionista di StarCraft II del mondo. Nel Dreamhack al ...

Se siete tra coloro che aspettano un nuovo RTS in stile StarCraft o Warcraft allora questa notizia fa per voi. Un certo numero di ex veterani Blizzard che hanno lavorato a giochi come StarCraft II e W ...Ha solo diciannove anni ma Riccardo Romiti, nome di battaglia Reynor, è già un veterano dei circuiti internazionali e per molti è il miglior professionista di StarCraft II del mondo. Nel Dreamhack al ...