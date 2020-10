Ponte | Caporaso | “Finanziato progetto per la sistemazione definitiva del mercato coperto”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(BN) – “Ennesima soddisfazione per il Comune di. Finalmente viene ripagato l’enorme sforzo fatto durante i 2 anni di amministrazione”. Così Antonello, consigliere di maggioranza del Comune di, che annuncia il finanziamento ottenuto. “Era un impegno preso in campagna elettorale, oltre che un mio pallino, dichiarato pubblicamente in diverse occasioni, ed anche in questo caso obiettivo centrato. Fatti, non parole”. “Con Comunicato del 21 ottobre 2020 – continua– il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha diramato l’elenco degli interventi che godranno dei contributo a copertura della spesa di progettazioneed esecutiva, ...