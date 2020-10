Molte novità per Google Chrome, Google Stadia e queste altre app di Google (Di giovedì 22 ottobre 2020) Google Chrome 86 blocca le notifiche invasive mentre su Google Documenti, Fogli e Presentazioni arriva il pannello degli add-on L'articolo Molte novità per Google Chrome, Google Stadia e queste altre app di Google proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 22 ottobre 2020)86 blocca le notifiche invasive mentre suDocumenti, Fogli e Presentazioni arriva il pannello degli add-on L'articolonovità perapp diproviene da TuttoAndroid.

SimonettaCom : RT @alarm_phone: Ancora, dopo molte ore, non ci sono novità riguardo le ~10 persone disperse. I parenti continuano a chiedere se i loro car… - einasiul : RT @alarm_phone: Ancora, dopo molte ore, non ci sono novità riguardo le ~10 persone disperse. I parenti continuano a chiedere se i loro car… - giovcusumano : RT @alarm_phone: Ancora, dopo molte ore, non ci sono novità riguardo le ~10 persone disperse. I parenti continuano a chiedere se i loro car… - Beatric79497880 : RT @alarm_phone: Ancora, dopo molte ore, non ci sono novità riguardo le ~10 persone disperse. I parenti continuano a chiedere se i loro car… - anthiaconsuella : RT @alarm_phone: Ancora, dopo molte ore, non ci sono novità riguardo le ~10 persone disperse. I parenti continuano a chiedere se i loro car… -

Ultime Notizie dalla rete : Molte novità Nuovo DPCM tanto rumore per nulla. Comunque, ecco cosa cambia l'eco di caserta