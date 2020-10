Miranchuk | un esordio da urlo | il russo pronto a stupire l’Atalanta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020)con la maglia della Lokomotiv Mosca – Photo credits: Getty Images Dopo il brutto ko di Napoli (4-1) l’Atalanta torna a sorridere in Europa. Nel primo match del girone di Champions League, sul campo del Midtjylland i bergamaschi si impongono con un perentorio 0-4. A segno praticamente tutto l’attacco: Zapata, Gomez, Muriel e il nuovo acquisto Aleksey. Proprio il, all’assoluto con la maglia della Dea, ha lasciato subito il segno realizzando un gol di pregevolissima fattura. Atalanta, Midtjylland travolto:fantastico perPartenza sprint per l’Atalanta nel proprio girone di Champions League: i bergamaschi nella serata di ieri hanno sbancato il campo del Midtjylland per 4-0. Nei minuti finali ha ...