Mancata zona rossa Alzano e Nembro, acquisizioni della Finanza in Regione Lombardia (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Guardia di Finanza di Bergamo sta effettuando, su delega della Procura, acquisizioni acquisizioni di materiale informatico con copia di memorie telefoniche e altro materiale a carico di diversi funzionari della Regione Lombardia, nell’ambito dell’indagine per epidemia colposa e omicidio colposo sulla gestione dell’emergenza Coronavirus nella bergamasca e la Mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro. Secondo quanto riporta l’Ansa le fiamme gialle, su delega del pool di pm guidati dal procuratore aggiunto Cristina Rota, e coordinati dal Procuratore Antonio Chiappani, stanno acquisendo supporti informatici negli uffici di coloro che hanno avuto a che ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Guardia didi Bergamo sta effettuando, su delegaProcura,di materiale informatico con copia di memorie telefoniche e altro materiale a carico di diversi funzionari, nell’ambito dell’indagine per epidemia colposa e omicidio colposo sulla gestione dell’emergenza Coronavirus nella bergamasca e laadLombardo e. Secondo quanto riporta l’Ansa le fiamme gialle, su delega del pool di pm guidati dal procuratore aggiunto Cristina Rota, e coordinati dal Procuratore Antonio Chiappani, stanno acquisendo supporti informatici negli uffici di coloro che hanno avuto a che ...

