LIVE Giro d'Italia 2020 in DIRETTA: Dennis, Geoghegan Hart e Hindley fanno il vuoto. Affondano Nibali e Almeida (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 15.32 La discesa durerà circa 20 km. Poi un breve falsopiano precederà la salita finale verso i Laghi di Cancano. 8,7 km al 6,8% di pendenza media. 15.30 Ora Nibali dovrà dare tutto in discesa, almeno per conservare un buon piazzamento in classifica generale. Il podio è ormai sfumato. 15.29 A 1'44" Fuglsang e Bilbao. Nibali a 2'33", a 3'40" Almeida, Konrad, Masnada e Majka. 15.28 Kelderman transita con 49″ di ritardo dal terzetto di testa. Ha ancora un buon vantaggio in classifica generale, ma ora dovrà rischiare in discesa. Qui, se si sbaglia una curva, si finisce ...

