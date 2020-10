Lisa Marie Presley | il tributo al figlio Benjamin | «La profondità di questo dolore non ha limiti»

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Lisa Marie Presley ha scelto di condividere il proprio dolore, con un tributo al figlio Benjamin nel giorno che avrebbe dovuto marcare il suo ventottesimo compleanno. «Mio meraviglioso bambino, adoro oggi il terreno sul quale hai camminato, su questa Terra e in Paradiso», ha scritto online la figlia di Elvis Presley. «La profondità di questo dolore non ha limiti, è soffocante stare senza di te ogni giorno. La mia anima se n’è andata con te», ha continuato la donna, il cui figlio, il 12 luglio scorso, è morto suicida.

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Lisa Marie Presley: cocaina e alcol nel corpo del figlio morto suicida - Lisa_Marie_2011 : @RPMotorsports John Andretti - FilmNewsItaly : Lisa Marie Presley: cocaina e alcol nel corpo del figlio morto suicida - BoncoEric : RT @_DAGOSPIA_: LA MALEDIZIONE DEI 27 – LA TRISTE STORIA DIETRO IL SUICIDIO DI BEN KEOUGH, FIGLIO DI LISA MARIE... - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: LA MALEDIZIONE DEI 27 – LA TRISTE STORIA DIETRO IL SUICIDIO DI BEN KEOUGH, FIGLIO DI LISA MARIE... -

Ultime Notizie dalla rete : Lisa Marie

Corriere della Sera

La figlia di Elvis Presley ha voluto condividere su Instagram il dolore per la perdita del «mio dolce ragazzo», che mercoledì 21 ottobre avrebbe compiuto 28 anni. «Per favore, aspettami, amore mio. La ...L'ex top model scende in campo contro l’ex-coniuge Gérald Marie, che ha diretto per anni una delle più importanti agenzie di modelle, offrendo il proprio sostegno pubblico dalle pagine del Guardian a ...