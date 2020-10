La “radio” smart con 60 milioni di contenuti dedicati ai bambini (Di giovedì 22 ottobre 2020) Piazzare i pargoli davanti a tv, tablet e smartphone, quasi sempre affidandosi a YouTube per catturarne l’attenzione ed evitare che saltino da un angolo all’altro della casa, è la soluzione più battuta dalle coppie in cerca di un momento di calma. Scelta che tuttavia presenta diverse insidie, a partire dalla quantità di ore trascorse dai piccoli davanti allo schermo e, di conseguenza, dalla possibile abitudine/dipendenza dallo stesso per continuare a vedere i cartoni animati preferiti. Partendo da qui il team di Ellodee ha sviluppato una console audio dedicata ai bambini proprio per tenere lontano questi ultimi dallo schermo. Come? Con la semplicità d’uso unita alla grande quantità di contenuti tra brani, podcast, audiolibri, storie e format educativi. Nello specifico, si parla ... Leggi su wired (Di giovedì 22 ottobre 2020) Piazzare i pargoli davanti a tv, tablet ephone, quasi sempre affidandosi a YouTube per catturarne l’attenzione ed evitare che saltino da un angolo all’altro della casa, è la soluzione più battuta dalle coppie in cerca di un momento di calma. Scelta che tuttavia presenta diverse insidie, a partire dalla quantità di ore trascorse dai piccoli davanti allo schermo e, di conseguenza, dalla possibile abitudine/dipendenza dallo stesso per continuare a vedere i cartoni animati preferiti. Partendo da qui il team di Ellodee ha sviluppato una console audio dedicata aiproprio per tenere lontano questi ultimi dallo schermo. Come? Con la semplicità d’uso unita alla grande quantità ditra brani, podcast, audiolibri, storie e format educativi. Nello specifico, si parla ...

SmartWorkersUn1 : RT @ComuneMI: Segui in diretta l’incontro di #FareMilano “Smart & Working”, promosso da Milano&Partners oggi, dalle 9 alle 13, sulla Web Tv… - ComuneMI : Segui in diretta l’incontro di #FareMilano “Smart & Working”, promosso da Milano&Partners oggi, dalle 9 alle 13, su… - Daniele39260567 : Vogliono imporci il modello cinese: non capite che è questo il vero scopo dello smart working? - Radio Radio - PeppeMur84 : @MarzianoAnsioso @RadioSportiva è una web radio ma si può ascoltare in diversi modi oltre lo smartphone: scaricando… - FmWorld_Italy : Dal web all’FM, dalle onde medie agli smart speaker: i 13 anni in crescita di “Radio 2.0” -

Ultime Notizie dalla rete : “radio” smart Isuzu presenta il nuovo D-Max N60: costruito per resistere Fortune Italia