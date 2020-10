Inter, la situazione di Skriniar: possibile ritorno in stile CR7 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milan Skriniar è ancora positivo al Coronavirus: ecco la situazione del difensore dell’Inter che potrebbe emulare Cristiano Ronaldo L’Inter starebbe valutando la situazione di Milan Skriniar. Il difensore, risultato positivo durante il ritiro della nazionale slovacca, nelle prossime ore si sottoporrà ad un nuovo tampone. Come riportato da Sky Sport, se l’esito del tampone dovesse essere ancora positivo, scatterà la macchina organizzativa per permettergli di rientrare a Milano dalla Slovacchia nel week end in sicurezza, come anche accaduto per Cristiano Ronaldo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milanè ancora positivo al Coronavirus: ecco ladel difensore dell’che potrebbe emulare Cristiano Ronaldo L’starebbe valutando ladi Milan. Il difensore, risultato positivo durante il ritiro della nazionale slovacca, nelle prossime ore si sottoporrà ad un nuovo tampone. Come riportato da Sky Sport, se l’esito del tampone dovesse essere ancora positivo, scatterà la macchina organizzativa per permettergli di rientrare a Milano dalla Slovacchia nel week end in sicurezza, come anche accaduto per Cristiano Ronaldo. Leggi su Calcionews24.com

passione_inter : L’Inter attende l’esito del tampone di #Skriniar. Rientro a Milano nel weekend? La situazione ??… - passione_inter : Bucchioni: 'L'Inter ha un organico da scudetto, ma ci sono problemi interni. Eriksen? Vive una situazione frustrant… - Bubu_Inter : RT @Corriere: A Milano casi triplicati in una settimana. Ats: «Situazione di grande allarme». Tutti i dati - EBukkin : RT @realvarriale: Non va oltre il pari @inter contro il @borussia. Partita assai combattuta con neroazzurri sfortunati sul palo di #Lautaro… - JeanValentee : @Bubu_Inter @ProfLopalco La situazione pugliese mi pare oltre il livello di guardia. E in un solo nucleo famigliar… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter situazione Inter e Covid: Gagliardini e Radu ancora positivi, attesi esami a Young e Skriniar. News Sky Sport Inter, la situazione di Skriniar: possibile ritorno in stile CR7

L’Inter starebbe valutando la situazione di Milan Skriniar. Il difensore, risultato positivo durante il ritiro della nazionale slovacca, nelle prossime ore si sottoporrà ad un nuovo tampone. Come ...

Intervista a Daniela Lucangeli sul suo libro "A mente accesa. Crescere e far crescere" (Arnoldo Mondadori)

radio radicale siamo in collegamento con Daniela Luca Angeli un professore ordinario di Psicologia dello l' università degli studi di Padova università dove e protettrice ed è un' esperta di strategie ...

L’Inter starebbe valutando la situazione di Milan Skriniar. Il difensore, risultato positivo durante il ritiro della nazionale slovacca, nelle prossime ore si sottoporrà ad un nuovo tampone. Come ...radio radicale siamo in collegamento con Daniela Luca Angeli un professore ordinario di Psicologia dello l' università degli studi di Padova università dove e protettrice ed è un' esperta di strategie ...