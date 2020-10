“Il coprifuoco a Roma porterà a 100mila disoccupati”: l’allarme di Confesercenti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott – C’è chi non vede l’ora di tornare nel lockdown e si sdilinquisce per il coprifuoco e chi, invece, pressato da esigenze pratiche e dando ascolto a chi presto non avrà di che mangiare, lancia un allarme: “coprifuoco colpo mortale per la ristorazione”, dice Confesercenti, che prevede un cupo futuro per la Capitale d’Italia. Confesercenti: “coprifuoco colpo mortale a ristorazione” “Alla luce dei recenti dati sulla pandemia a Roma e nel Lazio, certamente non confortanti, capiamo le scelte di chi amministra. Comprendiamo, da una parte, la decisione del governatore Zingaretti di mettere in lockdown i cittadini dalle ore 24 alle 5 di mattina, dall’altra evidenziamo che questo ulteriore ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 ottobre 2020), 22 ott – C’è chi non vede l’ora di tornare nel lockdown e si sdilinquisce per ile chi, invece, pressato da esigenze pratiche e dando ascolto a chi presto non avrà di che mangiare, lancia un allarme: “colpo mortale per la ristorazione”, dice, che prevede un cupo futuro per la Capitale d’Italia.: “colpo mortale a ristorazione” “Alla luce dei recenti dati sulla pandemia ae nel Lazio, certamente non confortanti, capiamo le scelte di chi amministra. Comprendiamo, da una parte, la decisione del governatore Zingaretti di mettere in lockdown i cittadini dalle ore 24 alle 5 di mattina, dall’altra evidenziamo che questo ulteriore ...

