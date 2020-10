I fascisti di Vox tentano di sfiduciare Sanchez: la mozione respinte a larga maggioranza (Di giovedì 22 ottobre 2020) fascisti, sessisti, omofobi ma soprattutto sciacalli, proprio come è adesso l'estrema destra italiana. Il Parlamento spagnolo ha respinto a grandissima maggioranza la mozione di censura presentata ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 ottobre 2020), sessisti, omofobi ma soprattutto sciacalli, proprio come è adesso l'estrema destra italiana. Il Parlamento spagnolo ha respinto a grandissimaladi censura presentata ...

tueetterin : RT @CoseIberiche: Gli antifranchisti? Via dalle città! Su richiesta dei fascisti di Vox il comune di Madrid spiccona le targhe dell'ex Pres… - dice_lucas : RT @CoseIberiche: Gli antifranchisti? Via dalle città! Su richiesta dei fascisti di Vox il comune di Madrid spiccona le targhe dell'ex Pres… - CoseIberiche : Gli antifranchisti? Via dalle città! Su richiesta dei fascisti di Vox il comune di Madrid spiccona le targhe dell'e… -

Ultime Notizie dalla rete : fascisti Vox I fascisti di Vox tentano di sfiduciare Sanchez: la mozione respinte a larga maggioranza Globalist.it I fascisti di Vox tentano di sfiduciare Sanchez: la mozione respinte a larga maggioranza

Gli estremisti di destra come i peggiori sciacalli cercano di sfruttare la pandemia per cavalcare il malcontento. Ma anche il Partito Popular ha preso le distanze, per non dare spazi politici ai franc ...

Oriol Junqueras: «La mia Catalogna sarà libera»

«Il nostro cammino è irreversibile. E riguarda tutta Europa, minacciata dalle destre sovraniste». Una filosofa incontra il leader indipendentista in carcere da tre anni. Che dice: «Vi mentono quando v ...

Gli estremisti di destra come i peggiori sciacalli cercano di sfruttare la pandemia per cavalcare il malcontento. Ma anche il Partito Popular ha preso le distanze, per non dare spazi politici ai franc ...«Il nostro cammino è irreversibile. E riguarda tutta Europa, minacciata dalle destre sovraniste». Una filosofa incontra il leader indipendentista in carcere da tre anni. Che dice: «Vi mentono quando v ...