Giuseppe, in coma dopo un pugno Rom confessa: ''Sono stato io ma lui ha minacciato'' Rosa Scognamiglio Identificati gli aggressori di Giuseppe D'Astolfo, il 18enne finito in coma dopo un pugno alla tempia. Si tratta di 5 ragazzi rom di età compresa tra i 13 e i 30 anni Un pugno alla tempia destra e poi il buio. Sono ore di apprensione per i familiari di Giuseppe Pio D'Astolfo, il 18enne di Lanciano finito in coma dopo l'aggressione da parte di ghenga rom nella serata di sabato 17 ottobre. Uno dei 5 assalitori, quello che avrebbe sferrato il cazzotto, è stato intercettato e messo sotto torchio dai carabinieri.''Ho reagito perché mi sono sentito minacciato'', ha riferito al termine dell'interrogatorio.

