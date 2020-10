Giro d’Italia 2020, Wilco Kelderman: “Oggi andremo al massimo, sullo Stelvio proveremo qualcosa. Hindley è un grande scalatore” (Di giovedì 22 ottobre 2020) La frazione odierna del Giro d’Italia 2020, la Pinzolo-Laghi di Cancano, ove svetta la cima Coppi, il Passo dello Stelvio, potrebbe essere teatro del passaggio di maglia rosa tra il lusitano Joao Almeida e il neerlandese Wilco Kelderman. Il corridore della Sunweb, data la maggiore esperienza rispetto al rivale, è visto dai più come il primo favorito per il successo della Corsa Rosa, ma ormai non ha più molto spazio a disposizione per dare la spallata decisiva al portoghese. Kelderman ha parlato poco prima della partenza, ai microfoni di NOS, di ciò che si aspetta da questa frazione. Queste le sue parole: “Oggi andremo a tutta e sullo Stelvio aspettatevi che succeda qualcosa. Mi ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) La frazione odierna deld’Italia, la Pinzolo-Laghi di Cancano, ove svetta la cima Coppi, il Passo dello, potrebbe essere teatro del passaggio di maglia rosa tra il lusitano Joao Almeida e il neerlandese. Il corridore della Sunweb, data la maggiore esperienza rispetto al rivale, è visto dai più come il primo favorito per il successo della Corsa Rosa, ma ormai non ha più molto spazio a disposizione per dare la spallata decisiva al portoghese.ha parlato poco prima della partenza, ai microfoni di NOS, di ciò che si aspetta da questa frazione. Queste le sue parole: “Oggia tutta easpettatevi che succeda. Mi ...

