Genoa-Inter | Conte in conferenza stampa | data | orario e come vederla in tv e streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Alle 14:00 di venerdì 23 ottobre Antonioterrà laalla vigilia di, match della quinta giornata di Serie A 2020/2021. Dopo il 2-2 in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach, la squadra nerazzurra è chiamata a reagire anche per lasciarsi alle spalle il derby perso contro il Milan in campionato. Quali saranno le dichiarazioni del tecnico nerazzurro? Potrete scoprirlo suTV, canale ufficiale della società nerazzurra o insui profili social del club. Sportface.it in ogni caso vi offrirà una diretta testuale a partire dalle 14:00 per non perdere nemmeno una parole delle dichiarazioni di