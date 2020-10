Floriana Messina, la scollatura mette in difficoltà gli automobilisti [FOTO] (Di giovedì 22 ottobre 2020) Floriana Messina non passa mai inosservata. Si tratta di una showgirl e giornalista molto seguita sui social, sono infatti più di 600mila i follower su Instagram. La sua particolarità? Un fisico mozzafiato. In particolar modo modo il Lato A mette in evidenza le forme. E’ stata una concorrente del Grande Fratello ed è una grande tifosa del Napoli. L’ultimo scatto ha raggiunto numeri incredibili tra like e commenti, Floriana Messina è in auto e mette in difficoltà gli automobilisti che dovranno riuscire a mantenere la giusta attenzione al volante. In alto la FOTOGALLERY della showgirl. Grande Fratello Vip, momento hot: Enock si slaccia i pantaloni, gli autori censurano FOTO e ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020)non passa mai inosservata. Si tratta di una showgirl e giornalista molto seguita sui social, sono infatti più di 600mila i follower su Instagram. La sua particolarità? Un fisico mozzafiato. In particolar modo modo il Lato Ain evidenza le forme. E’ stata una concorrente del Grande Fratello ed è una grande tifosa del Napoli. L’ultimo scatto ha raggiunto numeri incredibili tra like e commenti,è in auto ein difficoltà gliche dovranno riuscire a mantenere la giusta attenzione al volante. In alto laGALLERY della showgirl. Grande Fratello Vip, momento hot: Enock si slaccia i pantaloni, gli autori censuranoe ...

Floriana Messina ha pubblicato su Instagram due video in cui si inquadra in auto e mostra il suo look. Ecco le immagini. Visualizza questo post su Instagram @floriana_messina ??????Un post ...

