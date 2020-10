Fed | Beige Book conferma crescita fra “debole” e “moderata”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’attività economica negli Stati Uniti è cresciuta ad un passo fra il “debole” ed il “modesto” in tutti i 12 distretti della Fed. Loil, il consueto bollettino economico mensile della banca centrale statunitense, che monitora l’andamento dell’economia e si riferisce al periodo concluso il 9 ottobre. In particolare, il bollettino segnala che l’attività è cresciuta in modo differente a seconda dei settori e in alcuni ha fatto peggio di altri. Nel settore manifatturiero l’attività è cresciuta mediamente a passo “moderato” e l’edilizia residenziale ha continuato a fare bene,ndo unadi abitazioni. Soffre invece l’edilizia ...