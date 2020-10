Facebook vuol portare i rapporti di buon vicinato sui social, ma la privacy è a rischio (Di giovedì 22 ottobre 2020) Facebook sta testando una nuova funzionalità chiamata Neighborhoods, ovvero vicinato, che dovrebbe consentire agli utenti di unirsi a gruppi basati sulle comunità di prossimità, sulla scia di quanto fatto dal poco fortunato Nextdoor, presente anche in Italia sin dal 2018, ma senza mai riscuotere grande successo. Eppure la necessità di stringere rapporti basati sulla prossimità e la condivisione di spazi pubblici comuni, come ad esempio lo stesso quartiere, è ben presente sul social di Mark Zuckerberg, dove già attualmente proliferano i gruppi dedicati alla condivisione tra persone che abitano lo stesso quartiere. Attualmente la nuova funzione è in sperimentazione in Canada, precisamente nella città di Calgary. Facebook ha confermato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020)sta testando una nuova funzionalità chiamata Neighborhoods, ovvero, che dovrebbe consentire agli utenti di unirsi a gruppi basati sulle comunità di prossimità, sulla scia di quanto fatto dal poco fortunato Nextdoor, presente anche in Italia sin dal 2018, ma senza mai riscuotere grande successo. Eppure la necessità di stringerebasati sulla prossimità e la condivisione di spazi pubblici comuni, come ad esempio lo stesso quartiere, è ben presente suldi Mark Zuckerberg, dove già attualmente proliferano i gruppi dedicati alla condivisione tra persone che abitano lo stesso quartiere. Attualmente la nuova funzione è in sperimentazione in Canada, precisamente nella città di Calgary.ha confermato la ...

Ultime Notizie dalla rete : Facebook vuol Facebook Dating è in Italia: gli incontri sui social si fanno più romantici Vogue Italia Facebook Dating sfida Tinder. Come funziona: i tuoi contatti social…

Facebook Dating è la nuova piattaforma di incontri che sfida Tinder e i suoi fratelli. Facebook lancia la sfida a Tinder e alle altre app per cuori solitari nel Vecchio Continente. Il colosso californ ...

Facebook lancia la sfida a Tinder e alle altre app d'incontri on line, anche in Europa. Da giovedì 22 ottobre, aggiornando l'applicazione, sarà possibile attivare la nuova piattaforma chiamata Dating.

Facebook Dating è la nuova piattaforma di incontri che sfida Tinder e i suoi fratelli. Facebook lancia la sfida a Tinder e alle altre app per cuori solitari nel Vecchio Continente. Il colosso californ ... Facebook lancia la sfida a Tinder e alle altre app d'incontri on line, anche in Europa. Da giovedì 22 ottobre, aggiornando l'applicazione, sarà possibile attivare la nuova piattaforma chiamata Dating.