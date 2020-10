Covid, Sgarbi a Conte: “Non ne uscirete vivi, azione criminale contro i giovani”. Botta e risposta con Fico: “Metta la mascherina” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Botta e risposta in Aula tra il deputato del gruppo Misto, Vittorio Sgarbi, e il presidente della Camera, Roberto Fico. Il critico d’arte, infatti, era impegnato nel suo intervento, dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul nuovo dpcm con le misure di Contenimento del contagio, quando Fico gli ha chiesto di sistemare la mascherina, finita sotto al naso. Sgarbi risponde subito: “Mi dovrò far fare un certificato medico, perché ho problemi respiratori e dunque sarei esentato dall’indossarla come prevede proprio l’ultimo decreto. Lo porterò a lei, signor Fico. Avrò la bocca libera, parlerò senza censura“. Il presidente dell’assemblea di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020)in Aula tra il deputato del gruppo Misto, Vittorio, e il presidente della Camera, Roberto. Il critico d’arte, infatti, era impegnato nel suo intervento, dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe, sul nuovo dpcm con le misure dinimento del contagio, quandogli ha chiesto di sistemare la mascherina, finita sotto al naso.risponde subito: “Mi dovrò far fare un certificato medico, perché ho problemi respiratori e dunque sarei esentato dall’indossarla come prevede proprio l’ultimo decreto. Lo porterò a lei, signor. Avrò la bocca libera, parlerò senza censura“. Il presidente dell’assemblea di ...

