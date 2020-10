Covid-19, contagiato medico di base di Castelnuovo di Conza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Covid-19: nuovi casi positivi a Laurino, Mercato San Severino e Torraca 22 ottobre 2020 Apprensione, in queste ore, nella Valle del Sele , dove si è registrato un nuovo caso di Coronavirus , ... Leggi su salernotoday (Di giovedì 22 ottobre 2020)-19: nuovi casi positivi a Laurino, Mercato San Severino e Torraca 22 ottobre 2020 Apprensione, in queste ore, nella Valle del Sele , dove si è registrato un nuovo caso di Coronavirus , ...

fanpage : #covid19 Contgiato a scuola, grave un 15enne - MariTermi : RT @LucioMalan: Oggi 170.392 tamponi; riscontati 16.079 positivi al virus #COVID19 , il 9,4%. I morti con Covid sono stati 136. In media ne… - CristinaCmr : RT @LucioMalan: Oggi 170.392 tamponi; riscontati 16.079 positivi al virus #COVID19 , il 9,4%. I morti con Covid sono stati 136. In media ne… - 2piedi : RT @AhiMaria1: CONTAGIATO E MALATO usati come sinonimo. Ascoltate la Dottoressa Gismondo del Sacco... uscite dal tunnel! #Covid_19 https:/… - xavy685 : RT @AhiMaria1: CONTAGIATO E MALATO usati come sinonimo. Ascoltate la Dottoressa Gismondo del Sacco... uscite dal tunnel! #Covid_19 https:/… -