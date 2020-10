Coprifuoco in Lombardia, protesta dei ristoratori sotto il palazzo della Regione: “Ascoltateci o siamo pronti a una serrata collettiva” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Serve “una risposta immediata” da parte delle istituzioni oppure la protesta di ristoratori, proprietari di discoteche, bar e fornitori della filiera potrebbe sfociare in una serrata. È il messaggio mandato da alcune centinaia di rappresentanti del settore che nel pomeriggio hanno manifestato nel pomeriggio sotto al palazzo Lombardia contro l’ordinanza che impone il Coprifuoco notturno, dalle 23 alle 5. Una delegazione è poi stata ricevuta dal governatore lombardo, Attilio Fontana. “Devono permetterci di svolgere la nostra professione o almeno di non farci morire – ha scandito al megafono Paolo Peroli, socio di uno degli storici locali notturni di Milano, fra gli imprenditori ricevuti da Fontana -. Chiediamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Serve “una risposta immediata” da parte delle istituzioni oppure ladi, proprietari di discoteche, bar e fornitorifiliera potrebbe sfociare in una. È il messaggio mandato da alcune centinaia di rappresentanti del settore che nel pomeriggio hanno manifestato nel pomeriggioalcontro l’ordinanza che impone ilnotturno, dalle 23 alle 5. Una delegazione è poi stata ricevuta dal governatore lombardo, Attilio Fontana. “Devono permetterci di svolgere la nostra professione o almeno di non farci morire – ha scandito al megafono Paolo Peroli, socio di uno degli storici locali notturni di Milano, fra gli imprenditori ricevuti da Fontana -. Chiediamo ...

DaniloToninelli : Caos Lega in Lombardia. Prima ascolta la scienza e chiede il coprifuoco, poi ascolta Salvini e lo blocca. Intanto i… - MediasetTgcom24 : Lombardia: firmata ordinanza, coprifuoco da 23 alle 5 - ilpost : «E allora io da domani sapete che faccio? Dopo le undici di sera scendo in strada, mi metto a passeggiare per Viale… - iomaredinverno : Oggi sono venuto a sapere una verità sconvolgente, che #Fontana non poteva chiudere #alzano ma può mettere il copri… - DavveroTv : TG #Byoblu24 | 22 ottobre 2020 Coprifuoco per Lombardia, Campania e Lazio. Siamo andati in giro per Milano per cer… -