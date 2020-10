Con Emenalo sarebbe una Roma sempre più internazionale (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ex Chelsea e Monaco Michael Emenalo sembra sempre più il favorito per il vacante ruolo di Direttore Sportivo della Roma: un profilo internazionale reduce da alterne fortune Si fa sempre più bollente la candidatura di Michael Emenalo come possibile nuovo Direttore Sportivo della Roma, ruolo rimasto sostanzialmente libero tutta l’estate dopo la turbolenta separazione da Petrachi. Nel frattempo il club della Capitale ha cambiato proprietà, con l’arrivo della famiglia Friedkin che promette scintille ma che ancora non ha sostanzialmente inciso, preferendo un’entrata a piccoli passi. Uno dei quali dovrà essere inevitabilmente la scelta del nuovo DS con il cinquantacinquenne nigeriano sempre più in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ex Chelsea e Monaco Michaelsembrapiù il favorito per il vacante ruolo di Direttore Sportivo della: un profiloreduce da alterne fortune Si fapiù bollente la candidatura di Michaelcome possibile nuovo Direttore Sportivo della, ruolo rimasto sostanzialmente libero tutta l’estate dopo la turbolenta separazione da Petrachi. Nel frattempo il club della Capitale ha cambiato proprietà, con l’arrivo della famiglia Friedkin che promette scintille ma che ancora non ha sostanzialmente inciso, preferendo un’entrata a piccoli passi. Uno dei quali dovrà essere inevitabilmente la scelta del nuovo DS con il cinquantacinquenne nigerianopiù in ...

