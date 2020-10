Celtic-Milan 1-3: segnano Krunic, Brahim Diaz e Hauge, Pioli vince anche in Europa League (Di giovedì 22 ottobre 2020) GLASGOW, SCOZIA, - Il Milan vince 3-1 sul campo del Celtic nel primo turno della fase a gironi di Europa League . I rossoneri trionfano in trasferta con le reti di Krunic e Brahim Diaz nel primo tempo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 ottobre 2020) GLASGOW, SCOZIA, - Il3-1 sul campo delnel primo turno della fase a gironi di. I rossoneri trionfano in trasferta con le reti dinel primo tempo ...

UEFAcom_it : ??? Il Milan espugna 3-1 il Celtic Park! Il migliore dei Rossoneri? ?? - SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? ? CELTIC – MILAN 1-3 Risultato finale ? ? #Krunic (14') ? #BrahimDiaz (42') ? #Elyounoussi (76')… - SkySport : Celtic-Milan, Pioli: 'Vogliamo arrivare in fondo. Non credo ai pronostici, Celtic è forte' - Eurosport_IT : Il Milan vince anche in Europa: i rossoneri espugnano Glasgow! ????????????????? #UEL | #CelticMilan - ThatMilanFan : RT @ACMReports: ?? Juventus ? Lecce ? AS Roma ?? SPAL ? Lazio Roma ? Juventus ?? Napoli ? Parma ? Bologna ? Sassuolo ?? Atalanta ? Sampdoria ?… -