Amadeus Sanremo 2021 | «Non possiamo pensare a un Festival sottotono | la Rai deve organizzarsi»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Confermatissimo al timone dista lavorando già da un po’ al nuovo, quello che intende presentare come il “della rinascita”. Un lavoro non facile in un momento in cui la pandemia sta nuovamente mostrando i suoi esiti peggiori. Con i contagi in aumento, le terapie intensive che tornano a riempirsi e le misure di contenimento sempre più restrittive, è davvero difficile poter immaginare un Ariston gremito di spettatori, com’è nel suo consueto stile. Leggi anche >> Ama: chi sono i giudici? E come funzionerà il programma?: «C’è una grande voglia di ripartenza nella musica» Vuole crederci ...