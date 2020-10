Whirlpool ad alta tensione | tempo stringe e soluzione non c’è

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Teleborsa) – Servono risposte e servono in fretta. Sindacati sul piede di guerra sul delicato dossier Whirpool, al quale è appeso il futuro di centinaia di lavoratori, con il fiato sospeso in attesa di capire cosa succederà. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Le vertenze aziendali “vanno gestite. Continuiamo ad averne tante aperte al tavolo del Ministero dello Sviluppo economico e nessuna si chiude.è uno di questi casi. E’ inaccettabile quello che sta avvenendo: se non si interviene in modo forte, dal 31 ottobre quella fabbrica è chiusa e avremo centinaia di persone e famiglie private del loro diritto al lavoro”. Lo ha detto la leader della Cisl, Annamaria Furlan, a Rainews 24, definendo “inaccettabile il comportamento cinico di questa grande multinazionale”. “Per ...