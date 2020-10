Villa Gordiani, cantieri restauro mausoleo e basilica pronti a cominciare (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – Dopo i ritardi dovuti al lockdown – e in parte al trasloco degli uffici comunali dai locali di via Petroselli – sembra finalmente in diruttra d’arrivo l’avvio del cantiere per il restauro e la valorizzazione del mausoleo e della basilica di Villa Gordiani, nel V Municipio di Roma. A darne notizia, durante la commissione capitolina Cultura di oggi, e’ stato l’architetto Federico Gigli, responsabile dell’Ufficio attivita’ tecniche e interventi di manutenzione nel Centro storico della Sovrintendenza capitolina. “Il 13 ottobre abbiamo trasmesso la documentazione integrale per la firma del contratto all’Ufficio contratti del Simu dando loro mandato di firma, ora manca solo quella: l’iter e’ completo, una volta firmato il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – Dopo i ritardi dovuti al lockdown – e in parte al trasloco degli uffici comunali dai locali di via Petroselli – sembra finalmente in diruttra d’arrivo l’avvio del cantiere per ile la valorizzazione dele delladi, nel V Municipio di Roma. A darne notizia, durante la commissione capitolina Cultura di oggi, e’ stato l’architetto Federico Gigli, responsabile dell’Ufficio attivita’ tecniche e interventi di manutenzione nel Centro storico della Sovrintendenza capitolina. “Il 13 ottobre abbiamo trasmesso la documentazione integrale per la firma del contratto all’Ufficio contratti del Simu dando loro mandato di firma, ora manca solo quella: l’iter e’ completo, una volta firmato il ...

