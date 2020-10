Veneto | 1422 casi in un giorno ma Zaia insiste | no coprifuoco Speranza | restate a casa

Corriere : Veneto, impennata di casi: +1.083 nella notte. Allarme a Venezia - Corriere : Veneto, impennata di casi: +1.083 nella notte. Allarme a Venezia - LucaAstigiano : @pap1pap oggi sarà peggio tra Lombardia 4100 e veneto 1422 sono già tanti - la_stordita : RT @aleorru69: 1422 positivi 'el Veneto oggi. Ma la Regione dice che parecchi (quanti?)) sono analisi di tamponi arretrati. Inoltre i ricov… - stebellentani : RT @aleorru69: 1422 positivi 'el Veneto oggi. Ma la Regione dice che parecchi (quanti?)) sono analisi di tamponi arretrati. Inoltre i ricov… -

Ultime Notizie dalla rete : Veneto 1422

In 24 ore balzo dei casi di coronavirus in Veneto. Si tratta di numeri doppi rispetto ai picchi della prima ondata in regione ...Il bollettino della Regione registra anche 5 vittime in più. Treviso è la provincia con più contagi, Padova è l’ospedale con più terapie intensive occupate: 14 ...