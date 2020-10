‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 21 10 20

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ma voi volete spiegarmi io cosa diamine ho fatto di male nella vita per dover commentare un programma che si apre con il racconto dei baci ‘pornografici’ di una ultrasettantenne? Ma cosa abbiamo fatto a Maria De Filippi, perché le stiamo così sulle palle! Non ci perdona il flop che abbiamo fatto fare ad Amici Speciali? Scusaci, Maria, scusaci davvero, l’anno prossimo guarderemo tutte le puntate di una gara che non è gara con in palio i tamponi da sbloccare, la guarderemo, giuriamo, però smettila di infierire in questo modo su di noi. Parliamoci chiaro, ragà, laè stata nammerda quindi beccatevi il commento in gif e apprezzate lo sforzo. Gemma settantenne che parla dei baci pornografici: Biagio Di Maro che è uscito con Gemma solo perché il resto del parterre femminile, il suo parrucchiere ...