Turiste minorenni stuprate, arrivano altri quattro arresti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Turiste minorenni stuprate, altri quattro arresti: l’accusa è concorso in violenza sessuale di gruppo continuata e aggravata arrivano altri quattro arresti per lo stupro di due Turiste inglesi minorenni avvenuto a Pisticci, in provincia di Matera. L’aggressione e lo stupro subìto da due Turiste minorenni inglesi avvenne nella notte tra lunedì e martedì della prima settimana … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 21 ottobre 2020): l’accusa è concorso in violenza sessuale di gruppo continuata e aggravataper lo stupro di dueinglesiavvenuto a Pisticci, in provincia di Matera. L’aggressione e lo stupro subìto da dueinglesi avvenne nella notte tra lunedì e martedì della prima settimana … L'articolo proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : Turiste minorenni violentate vicino a #Matera, altri quattro arresti #ANSA - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Quattro giovani fra 19 e 23 anni arrestati dalla Polizia per la violenza sessuale di gruppo a due turiste minorenni ne… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Quattro giovani fra 19 e 23 anni arrestati dalla Polizia per la violenza sessuale di gruppo a due turiste minorenni ne… - CristinaCmr : RT @chilhavistorai3: Quattro giovani fra 19 e 23 anni arrestati dalla Polizia per la violenza sessuale di gruppo a due turiste minorenni ne… - vivere_sardegna : Turiste minorenni violentate: altri quattro arresti -