Stefano Sala vs Dayane Mello | “Dice solo bugie!”

Stefano Sala e Dayane Mello, ex fidanzati e genitori della piccola Sofia, hanno sempre dichiarato che nonostante la fine della loro storia sono rimasti in buoni rapporti anche per il bene della figlia. La bambina è sempre stata con il padre e con la sua famiglia anche se Dayane ha più volte ripetuto che Sofia è la cosa più bella della sua vita e che l'ha lasciata crescere ai nonni solo per poter lavorare e darle in futuro tutto quello di cui ha bisogno. Durante la permanenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip, dove attualmente Dayane è un'inquilina ufficiale, la modella ha rischiato di non poter parlare con la figlia e non per colpa della produzione del reality. Sembra infatti che a porre dei paletti al

