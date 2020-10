Steam si prepara a sbarcare in Cina | ma dovrà seguire le linee guida del governo locale

Leggi su giornal

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) La grande voglia di far parte del mondo globalizzato e “aperto” da parte dellasi è più volte scontrata con le restrizioni piuttosto rigide adottate daldi Pechino che ha più volte osteggiato forme di intrattenimento decisamente in crescita e remunerative, come il settore dei videogiochi.inIl colosso asiatico ha da diversi anni adottato la politica dei marchi proprietari a sfondo tecnologico, e la diffusione di diversi brands anche nel nostro paese (Huawei, Oppo, Xiaomi giusto per citare qualche esempio) sono la dimostrazione di grandi passi in avanti in tal senso anche se c’è stato sempre un certo ostracismo nei confronti dei videogames, solitamente appannaggio del resto del mondo. Latuttavia sta lentamente aprendo le ...