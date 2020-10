Silvia Salemi: «Una vita senza compromessi» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Chagall, come il pittore che più preferisce. Silvia Salemi, all’oscurità della stasi, del periodo più buio che la società si sia trovata ad affrontare, ha voluto contrapporre la luce di un momento, di un amore. Il chiarore di una forza vitale, capace di restituire senso ed armonia all’incedere di una vita sospesa. «Viviamo un’epoca in cui siamo circondati di sofferenza e problemi, di difficoltà da risolvere. È cambiato il mondo e il modo di percepire l’altro, è cambiato il modo di relazionarsi all’altro. Ci sono state sottratte le piccole gioie del quotidiano. Se manca un abbraccio, manca la bellezza del vivere», ha spiegato la cantante, i capelli corti come nel Sanremo 1998. «Avevo bisogno di essere dare forma a qualcosa come Chagall», brano pubblicato il 25 settembre scorso. «Qualcosa che fosse bello, senza parlare di quello». https://www.youtube.com/watch?v=6kLJ64xCNvs Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Chagall, come il pittore che più preferisce. Silvia Salemi, all’oscurità della stasi, del periodo più buio che la società si sia trovata ad affrontare, ha voluto contrapporre la luce di un momento, di un amore. Il chiarore di una forza vitale, capace di restituire senso ed armonia all’incedere di una vita sospesa. «Viviamo un’epoca in cui siamo circondati di sofferenza e problemi, di difficoltà da risolvere. È cambiato il mondo e il modo di percepire l’altro, è cambiato il modo di relazionarsi all’altro. Ci sono state sottratte le piccole gioie del quotidiano. Se manca un abbraccio, manca la bellezza del vivere», ha spiegato la cantante, i capelli corti come nel Sanremo 1998. «Avevo bisogno di essere dare forma a qualcosa come Chagall», brano pubblicato il 25 settembre scorso. «Qualcosa che fosse bello, senza parlare di quello». https://www.youtube.com/watch?v=6kLJ64xCNvs

