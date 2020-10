«Papà non ha il Covid, mi picchia e mi dà psicofarmaci», la videochiamata choc del figlio di Corona a Nina Moric (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una videochiamata alla mamma Nina Moric in cui Carlos Corona, 18enne figlio di Fabrizio Corona, parla del padre e fa sapere: «Mi picchia, mi dà gli psicofarmaci e non ha il Covid». La videochiamata è stata pubblicata dall’account di Nina Moric, seguita da una didascalia in cui l’ex modella spiega i motivi dietro alla condivisione: «Carlos Maria – ha scritto sul social – mi ha chiamato e ha voluto che questo video sia pubblicato, senza nessuno scopo di lucro ma solo per aiutare mio figlio sulla sofferenza che sta vivendo da 3 mesi senza poter dare la sua voce, finalmente è riuscito lui stesso a dire LA ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Unaalla mammain cui Carlos, 18ennedi Fabrizio, parla del padre e fa sapere: «Mi, mi dà glie non ha il». Laè stata pubblicata dall’account di, seguita da una didascalia in cui l’ex modella spiega i motivi dietro alla condivisione: «Carlos Maria – ha scritto sul social – mi ha chiamato e ha voluto che questo video sia pubblicato, senza nessuno scopo di lucro ma solo per aiutare miosulla sofferenza che sta vivendo da 3 mesi senza poter dare la sua voce, finalmente è riuscito lui stesso a dire LA ...

