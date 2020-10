“Pagamenti di cartelle e avvisi sospesi fino al 31 dicembre. Stop a notifiche e pignoramenti”. Ecco le novità sulla riscossione delle tasse (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Agenzia delle entrate-riscossione ha aggiornato sul proprio sito le risposte alle domande frequenti dei contribuenti con le novità introdotte dal decreto 129/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale martedì, che recepisce le decisioni prese in consiglio dei ministri durante il fine settimana. Confermata, tra il resto, la proroga dello Stop alle cartelle esattoriali fino a fine anno. Tra le misure del nuovo provvedimento, spiega l’Agenzia, è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Agenziaentrate-ha aggiornato sul proprio sito le risposte alle domande frequenti dei contribuenti con le novità introdotte dal decreto 129/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale martedì, che recepisce le decisioni prese in consiglio dei ministri durante il fine settimana. Confermata, tra il resto, la proroga delloalleesattorialia fine anno. Tra le misure del nuovo provvedimento, spiega l’Agenzia, è previsto il differimento al 312020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento, precedentemente fissato al 15 ottobre, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamentorate 2020 della Definizione Agevolata. ...

Mov5Stelle : Abbiamo prolungato fino a fine anno lo stop all'invio di nuove cartelle esattoriali da parte di Agenzia delle Entra… - PMI_it : Stop cartelle esattoriali: decreto in Gazzetta: La proroga dello stop alla riscossione e ai pagamenti delle cartell… - Mandolesi_Giu : Alle 9:45 sarò in diretta @RadioInBlu ?? nella trasmissione condotta da Chiara #Placenti per parlare della proroga d… - FI_Parlamento : RT @renatobrunetta: (1/2) Nel DL cartelle esattoriali, insieme alla miniproroga a favore dei contribuenti di un mese e mezzo della sospens… - FI_Parlamento : RT @S_Giacomoni: Grazie a #ForzaItalia e centrodestra stop a #pagamenti e #pignoramenti fino al 2021! Il #Governo ha ascoltato ciò che chie… -

Ultime Notizie dalla rete : “Pagamenti cartelle Bonus 110%, come ristrutturare la casa senza spendere (né anticipare) un euro Sky Tg24