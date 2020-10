Midtjylland-Atalanta 0-4: poker dei nerazzurri in Danimarca. A segno tutti gli attaccanti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Esordio con vittoria per l’Atalanta nella prima giornata del gruppo D di Champions League: la squadra di Gian Piero Gasperini domina in casa del Midtjylland, in Danimarca, e vince per 4-0 nonostante la pioggia battente. Dimenticata in 90 minuti la brutta prestazione di Napoli. Al 16′ il primo acuto degli azzurri alla Mch Arena con Freuler che verticalizza per Zapata, l’ex Udinese da posizione defilata colpisce il palo col portiere Hansen. Al 26′ i nerazzurri passano in vantaggio grazie a un cross di Toloi per Romero che pesca sul secondo palo Duvan Zapata, veloce a ribadire in rete. Dieci minuti più tardi il raddoppio della Dea, ci pensa il ‘Papu’ Gomez con un tracciante da fuori area che colpisce la traversa ed entra in rete. Al 42′ bergamaschi ancora in gol, il portiere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Esordio con vittoria per l’nella prima giornata del gruppo D di Champions League: la squadra di Gian Piero Gasperini domina in casa del, in, e vince per 4-0 nonostante la pioggia battente. Dimenticata in 90 minuti la brutta prestazione di Napoli. Al 16′ il primo acuto degli azzurri alla Mch Arena con Freuler che verticalizza per Zapata, l’ex Udinese da posizione defilata colpisce il palo col portiere Hansen. Al 26′ ipassano in vantaggio grazie a un cross di Toloi per Romero che pesca sul secondo palo Duvan Zapata, veloce a ribadire in rete. Dieci minuti più tardi il raddoppio della Dea, ci pensa il ‘Papu’ Gomez con un tracciante da fuori area che colpisce la traversa ed entra in rete. Al 42′ bergamaschi ancora in gol, il portiere ...

