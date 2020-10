Lancia l’auto in corsa per uccidere i figli piccoli e ottenere i soldi dell’assicurazione: condannata a 10 anni e 8 mesi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ha fatto salire i figli sull’auto, ha imboccato una strada in discesa e ha Lanciato la vettura fuori strada Lanciandosi dall’abitacolo poco prima lo schianto. Obiettivo: uccidere i due figli di 3 anni e 18 mesi. Il movente: incassare i soldi dell’assicurazione. Il tribunale di Siracusa, dopo il rito abbreviato, ha condannato a 10 anni e 8 mesi per questo una giovane di 26 anni di Siracusa. Il pm aveva chiesto una pena di 12 anni di carcere. La 26enne doveva rispondere di tentato omicidio. Alla fine i bambini hanno riportato ferite non gravi. La vicenda risale al marzo del 2019: la donna un anno prima aveva perso il marito, padre dei suoi figli, a causa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ha fatto salire isull’auto, ha imboccato una strada in discesa e hato la vettura fuori stradandosi dall’abitacolo poco prima lo schianto. Obiettivo:i duedi 3e 18. Il movente: incassare idell’assicurazione. Il tribunale di Siracusa, dopo il rito abbreviato, ha condannato a 10e 8per questo una giovane di 26di Siracusa. Il pm aveva chiesto una pena di 12di carcere. La 26enne doveva rispondere di tentato omicidio. Alla fine i bambini hanno riportato ferite non gravi. La vicenda risale al marzo del 2019: la donna un anno prima aveva perso il marito, padre dei suoi, a causa ...

