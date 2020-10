Juve: 'nessuna lesione per Chiellini, verrà valutato' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 21 OTT - "Gli esami cui è stato sottoposto oggi Giorgio Chiellini non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - TORINO, 21 OTT - "Gli esami cui è stato sottoposto oggi Giorgionon hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno ...

