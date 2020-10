Juve, dopo l'arancio torna la maglia rosa. È disegnata da Pharrell (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le maglie stravaganti dominano ormai da anni la scena del calcio mondiale, e l'ultima giornata di Champions È lì a testimoniarlo: quante volte avete visto la Juventus scendere in campo con una maglia ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le maglie stravaganti dominano ormai da anni la scena del calcio mondiale, e l'ultima giornata di Champions; lì a testimoniarlo: quante volte avete visto lantus scendere in campo con una...

juventusfc : 46' | ?? | ???? ??' ???????????? ?????????????????? Nemmeno un minuto di secondo tempo e Juve avanti! Tap-in vincente di… - juventusfc : La notte di #DynamoJuve ?? Match Report: - JuventusTV : On demand le parole dei protagonisti dopo #DynamoJuve ??? Mister #Pirlo alla prima in @ChampionsLeague ??… - paolorossi1965 : RT @JuventusTV: On demand le parole dei protagonisti dopo #DynamoJuve ??? Mister #Pirlo alla prima in @ChampionsLeague ?? - misorecordsuk : Juve, dopo l'arancio torna la maglia rosa. È disegnata da Pharrell #Juve #Juventus -