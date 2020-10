Inter | tentazione Conte in Champions | doppia scelta di ' rottura'

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ! A sinistra, in particolare, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', avanza la candidatura di Matteo Darmian. Unapiù conservativa rispetto a Perisic, con l'ex Parma arrivato sul gong del ...

passione_inter : Inter, troppi gol presi e poco equilibrio. Conte corre ai ripari: tentazione Darmian contro il Borussia M -… - PianetaMilan : Formazioni #InterMilan: #Pioli, tentazione #RafaelLeao - sportli26181512 : Derby, l'Inter è più forte ma rischia di più: un pari aiuterebbe Pioli, non Conte: Quando si avvicina il derby, in… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter tentazione

CalcioMercato.it

Conte è chiamato a correre ai ripari e ad aggiustare qualcosa visti i troppi gol presi in questa prima parte di campionato. Potrebbe essere Matteo Darmian la soluzione in casa Inter. Come riportato da ...Antonio Conte pensa alla formazione da schierare stasera contro il Gladbach: possibili cambi a sinistra e a centrocampo ...